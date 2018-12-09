Бизнесменов избили в гостинице «Космос» в Москве

Москва, 9 декабря. Бизнесменов избили в столичной гостинице «Космос», пострадавших госпитализировали.

Как передает «Московский комсомолец», охранники избили руководителя крупной строительной компании, его сына и работника нефтяной монополии, которые уснули на диванах в холле гостиницы после отдыха в караоке-баре в ночь с субботы на воскресенье.

По предварительным данным, уснувшие агрессивно отреагировали на просьбы охранников, после чего и разгорелся конфликт. Двоих пострадавших с травмами госпитализировали в НИИ скорой помощи. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.