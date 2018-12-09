Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Бизнесменов избили в гостинице «Космос» в Москве

155
0 Оставить комментарий

Бизнесменов избили в гостинице «Космос» в Москве

Москва, 9 декабря. Бизнесменов избили в столичной гостинице «Космос», пострадавших госпитализировали.

Как передает «Московский комсомолец», охранники избили руководителя крупной строительной компании, его сына и работника нефтяной монополии, которые уснули на диванах в холле гостиницы после отдыха в караоке-баре в ночь с субботы на воскресенье.

По предварительным данным, уснувшие агрессивно отреагировали на просьбы охранников, после чего и разгорелся конфликт. Двоих пострадавших с травмами госпитализировали в НИИ скорой помощи. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.