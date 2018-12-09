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Историческое здание загорелось в центре Москвы

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Историческое здание загорелось в центре Москвы

Москва, 9 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в центре Москвы: загорелось историческое здание. Об этом пишет News.ru со ссылкой на источник в спасательных службах.

Пожар зафиксировали в старинном здании, которое построили в 1917 году, возле станции столичного метро «Кропоткинская». В экстренных службах эту информации подтвердили и заявили, что загорелась квартира на втором этаже дома 45/1 на Пречистенской набережной.

На место выехала бригада сотрудников МЧС. Информации о пострадавших не поступало. 

Автор: Алексей Громов
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