Москвичка отбилась от грабителя с ножом на востоке Москвы

Москва, 9 декабря. Женщине удалось отбиться от вооруженного грабителя с ножом в столице. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В московском районе Преображенское мужчина с ножом попытался ограбить женщину, но получил отпор, после чего злоумышленник скрылся. Инцидент зафиксировали вечером в субботу, 8 декабря.

Сообщение о попытке ограбления поступило от неработающей женщины 1959 года рождения. Она рассказала, что на улице Девятая Рота на нее напал неизвестный и потребовал отдать ему сумку. Грабитель ножом ударил женщину по руке, пострадавшую госпитализировали с резаной раной левой кисти.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.