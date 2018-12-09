В Москве подорожали квартиры в новостройках

Москва, 9 декабря. Цены на жилье в новостройках в российской столице заметно выросли, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.

Повышение цен связано с желанием застройщиков отрегулировать объем продаж жилья по этапу строительства. Такая схема работает при росте продаж за год почти в полтора раза. Таким образом девелоперы готовятся к неопределенности следующего года.

В частности, в Москве цена одного квадратного метра увеличилась на один процент и составила 200,7 тысячи рублей. Снижение стоимости наблюдалось в Южном и Центральном административных округах.

По мнению экспертов, москвичи стали все чаще приобретать жилье из-за снижения ставок по ипотеке в первой половине текущего года. Спрос на новостройки увеличился на 47 процентов.