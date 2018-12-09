Москвич подал в суд на Apple из-за сломавшегося iPhone 4S

Москва, 9 декабря. Москвич обратился в суд из-за переставшего работать iPhone 2013 года.

Как пишут городские издания, мужчина подал в суд на компанию Apple и потребовал компенсацию в размере 67 тысяч рублей. Причина — переставший работать смартфон iPhone 4S 2013 года.

Срок гарантии подошел к концу, однако горожанин не растерялся и прочел на коробке от телефона, что срок его службы составляет пять лет. Мужчина обратился в суд, потому что iPhone, судя по данным компании, должен был проработать еще несколько месяцев.