Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвич подал в суд на Apple из-за сломавшегося iPhone 4S

258
0 Оставить комментарий

Москвич подал в суд на Apple из-за сломавшегося iPhone 4S

Москва, 9 декабря. Москвич обратился в суд из-за переставшего работать iPhone 2013 года.

Как пишут городские издания, мужчина подал в суд на компанию Apple и потребовал компенсацию в размере 67 тысяч рублей. Причина — переставший работать смартфон iPhone 4S 2013 года.

Срок гарантии подошел к концу, однако горожанин не растерялся и прочел на коробке от телефона, что срок его службы составляет пять лет. Мужчина обратился в суд, потому что iPhone, судя по данным компании, должен был проработать еще несколько месяцев.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.