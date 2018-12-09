Повар в московском кафе избил коллегу

Москва, 9 декабря. Очевидцы сообщили о конфликте между коллегами одной организации на Ленинском проспекте в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Как пишет РЕН ТВ, инцидент произошел в кафе, которое расположено на Ленинском проспекте: повар напал с кулаками на коллегу. Посетители стали очевидцами случившегося. Они и сообщили об этом в отделение полиции. Детальная информация уточняется. Данных о состоянии участников конфликта нет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.