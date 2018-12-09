Пять человек пострадали в ДТП с иномаркой на юге Москвы

Москва, 9 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на юге российской столицы: легковушка влетела в дерево, есть пострадавшие. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах города.

Автомобиль марки Skoda Octavia влетел в дерево на Загородном шоссе. Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Один из пострадавших отказался от госпитализации.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.