Более 6,5 тысяч единиц спецтехники очищают улицы Москвы от снега

Москва, 9 декабря. Более 6,5 тысяч единиц специализированной техники борются с непогодой в Москве. Соответствующие данные озвучил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Последствия сильнейшего снегопада ликвидируют городские коммунальные службы. До 20.00 сегодня ожидается выпадение до четырех сантиметров снега, ночью также прогнозируются осадки.