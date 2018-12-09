Более 6,5 тысяч единиц спецтехники очищают улицы Москвы от снега
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Москва, 9 декабря. Более 6,5 тысяч единиц специализированной техники борются с непогодой в Москве. Соответствующие данные озвучил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Последствия сильнейшего снегопада ликвидируют городские коммунальные службы. До 20.00 сегодня ожидается выпадение до четырех сантиметров снега, ночью также прогнозируются осадки.
«В городе ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий», — отметил Бирюков.