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МЧС предупредило москвичей о снеге и гололеде

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МЧС предупредило москвичей о снеге и гололеде

Москва, 9 декабря. МЧС предупредило москвичей о сильнейшем снегопаде в ближайшее время, на дорогах возможно образование гололедицы.

В воскресенье,9 декабря, и в ночь на понедельник, 10 декабря, синоптики обещают мокрый снег, который может наливать на деревья и провода. Также прогнозируется гололедица на дорогах, которая может повысить риск дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Автомобилистам напоминают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и не забывать о плавном маневрировании.

Напомним, в Москве и области с вечера 9 октября в течение 12 часов будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Автор: Алексей Громов
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