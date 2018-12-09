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Московских автомобилистов предупредили о снеге и гололедице

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Московских автомобилистов предупредили о снеге и гололедице

Москва, 9 декабря. Московских автомобилистов просят быть предельно осторожными на дорогах из-за гололедицы. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.

В Москве до утра понедельника будет продолжаться снегопад, на дорогах — гололедица. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными — соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

«Будьте осторожны и внимательны! Соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию», — подчеркивается в сообщении ЦОДД.

Напомним, в Москве и области с вечера 9 октября в течение 12 часов будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Автор: Алексей Громов
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