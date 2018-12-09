Макет нового плацкартного вагона представят на Казанском вокзале в Москве

Москва, 9 декабря. Посетители Казанского вокзала в Москве увидят макет нового плацкартного вагона на следующей неделе. Об этом рассказал представитель «Федеральной пассажирской компании», которая является дочерней компанией РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.

Планируется, что макет плацкарта в натуральную величину​​​, который появился 20 ноября на выставке «Транспорт России», разместят на Казанском вокзале на следующей неделе. Каждый желающий сможет его рассмотреть с 10.00 до 17.00 в ежедневном режиме. Посетителей Казанского вокзала просят оценить интерьер и оставить соответствующие комментарии, которые будут учтены при дальнейшей работе.

«Посетители Казанского вокзала в Москве смогут ознакомиться с полномасштабным макетом обновленного плацкартного вагона в период с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года», — отметил представитель «Федеральной пассажирской компании».

Ранее в Сети появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД.