Такси влетело в фонарный столб в Москве, есть пострадавшие

Москва, 9 декабря. Серьезная авария произошла на Варшавском шоссе в Москве: такси влетело в мачту освещения на Варшавском шоссе.

ДТП зафиксировали в районе дома 90 на Варшавском шоссе около 09.50 в воскресенье, 9 декабря. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

Известно об одном пострадавшем. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.