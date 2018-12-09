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Происшествия

Такси влетело в фонарный столб в Москве, есть пострадавшие

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Такси влетело в фонарный столб в Москве, есть пострадавшие

Москва, 9 декабря. Серьезная авария произошла на Варшавском шоссе в Москве: такси влетело в мачту освещения на Варшавском шоссе.

ДТП зафиксировали в районе дома 90 на Варшавском шоссе около 09.50 в воскресенье, 9 декабря. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

Известно об одном пострадавшем. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

«Пострадал водитель такси, оперативные службы города прибыли на место происшествия», — рассказали в экстренных службах.

Автор: Алексей Громов
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