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Москвичей предупредили о снегопаде в течение суток

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Москвичей предупредили о снегопаде в течение суток

Москва, 9 декабря. Синоптики предупредили москвичей о том, что снегопад продолжится до утра понедельника.

Как передает центр погоды «Фобос», умеренный снегопад ожидается в Москве в воскресенье, 9 декабря, он будет наблюдаться в течение суток до утра понедельника, 10 декабря. Такая погода связана с перемещающимся по территории центральных областей Европейской России теплым атмосферным фронтом.

Снег в столице будет идти с небольшими перерывами практически в течение суток, до утра понедельника. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Однако экстремальных осадков не принесет. Сегодня в течение дня в Москве выпадет 3-5 миллиметров небесной влаги, и еще примерно столько выпадет в течение ночи», — подчеркивают синоптики.

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Автор: Алексей Громов
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