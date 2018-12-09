Собянин назвал одну из самых обсуждаемых тем у москвичей

Москва, 9 декабря. Мэр российской столицы назвал тему сохранения культурного наследия самой обсуждаемой среди москвичей. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, жители города активно обсуждают сохранение исторического наследия, и это хорошо, так как многие не только высказывают недовольство и протестуют, но и пытаются своими руками навести порядок.

«Многолетние работы последних лет соединились в одном — и реставрация, и освещение, наведение порядка, реконструкция, благоустройство. Мне кажется, мы создали иную атмосферу в городе, которую, я уверен, не могут не замечать и москвичи, и гости столицы», — поделился Собянин.

В частности, в настоящее время работает созданная с РПЦ программа, в рамках которой можно получить гранты на на реконструкцию памятников. Кроме этого, Собянин заметил, что основные объекты реставрации находятся на ВДНХ.