Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин назвал одну из самых обсуждаемых тем у москвичей

971
0 Оставить комментарий

Собянин назвал одну из самых обсуждаемых тем у москвичей

Москва, 9 декабря. Мэр российской столицы назвал тему сохранения культурного наследия самой обсуждаемой среди москвичей. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, жители города активно обсуждают сохранение исторического наследия, и это хорошо, так как многие не только высказывают недовольство и протестуют, но и пытаются своими руками навести порядок.

«Многолетние работы последних лет соединились в одном — и реставрация, и освещение, наведение порядка, реконструкция, благоустройство. Мне кажется, мы создали иную атмосферу в городе, которую, я уверен, не могут не замечать и москвичи, и гости столицы», — поделился Собянин.

В частности, в настоящее время работает созданная с РПЦ программа, в рамках которой можно получить гранты на на реконструкцию памятников. Кроме этого, Собянин заметил, что основные объекты реставрации находятся на ВДНХ.

«На мой взгляд, конечно, главным объектом реставрации были объекты ВДНХ: «Золотой колос», павильон «Космос». Сложно было несколько лет назад представить, что его вообще можно как-то возродить», — заметил градоначальник.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.