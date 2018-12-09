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Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП на юго-востоке Москвы

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Два человека пострадали в массовом ДТП на юго-востоке Москвы

Москва, 9 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на юго-востоке Москвы: столкнулись шесть авто, есть пострадавшие. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Аварию зафиксировали в районе съезда с Волгоградского проспекта на Третье транспортное кольцо в стор. Два человека получили травмы.

«На Волгоградском проспекте в районе съезда на Третье транспортное кольцо в сторону центра произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека», — рассказали в ГИБДД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося ДТП.

Автор: Алексей Громов
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