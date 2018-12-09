Два человека погибли в ДТП с ВАЗ в Новой Москве

Москва, 9 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новой Москве: ВАЗ влетел в мачту освещения, есть погибшие.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев, аварию зафиксировали на 49-м километре Калужского шоссе в деревне Чириково. Автомобиль ВАЗ влетел в мачту освещения, смертельные травмы получили два человека. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

Факт ДТП подтвердили и в УГИБДД по Москве. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.