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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с ВАЗ в Новой Москве

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Два человека погибли в ДТП с ВАЗ в Новой Москве

Москва, 9 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новой Москве: ВАЗ влетел в мачту освещения, есть погибшие.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев, аварию зафиксировали на 49-м километре Калужского шоссе в деревне Чириково. Автомобиль ВАЗ влетел в мачту освещения, смертельные травмы получили два человека. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

Факт ДТП подтвердили и в УГИБДД по Москве. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Автор: Алексей Громов
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