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Gelandewagen угнали на юге Москвы

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Gelandewagen угнали на юге Москвы

Москва, 9 декабря. Дорогостоящую иномарку угнали в одноим из московских районов, возбуждено уголовное дело. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МВД по городу Москве.

Автомобиль Mercedes-Benz G500 угнали в районе Северное Чертаново на юге города, иномарка была припаркована на улице Сумская, 6.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автомобиль принадлежит лизинговой компании. Стоимость ущерба составляет более миллиона рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются лица, причастные к угону. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Алексей Громов
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