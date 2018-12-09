Москвичей предупредили о «снежном ударе» в воскресенье

Москва, 9 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о снегопаде в течение всего воскресенья.

По информации специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в воскресенье, 9 декабря, ожидается умеренный снегопад, который начнется в полночь и продлится до утра понедельника, 10 декабря, поэтому в городе увеличится высота сугробов с 14 сантиметров до 17–19 сантиметров.

«... а это опережает климатический график — обычно такие сугробы вырастают уже в канун Нового года», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «Вечерней Москве».

В дневное время суток в Москве столбик термометра опустится до минус пяти градусов, а в Подмосковье — от минус двух до минус семи. Отметим, синоптики обещают оттепель в начале следующей недели.