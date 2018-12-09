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Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице в воскресенье

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Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице в воскресенье

Москва, 9 декабря. В столице в воскресенье днем ожидается снег, гололедица и до трех градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в ночное время изменения температуры не предвидится. Днем будет от 1 до 3 градусов мороза, облачно, снег, местами гололедица.

В Подмосковье в воскресенье термометры покажут от 1 до 6 градусов мороза. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба. Ветер ожидается южный, юго-восточный скоростью 5 — 10 м/с. В ночь на понедельник похолодает до минус 7 градусов.

Автор: Виктор Мальцев
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