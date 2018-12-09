Водитель маршрутки в Москве смотрел ролики с Youtube во время движения

Москва, 9 декабря. Водитель маршрутного такси № 18 положил смартфон под руль и смотрел ролики с Youtube во время движения в Москве. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

На кадрах видно, что машина едет по Скловскому шоссе на высокой скорости. При этом водитель постоянно отвлекается на ролики в Youtube.

Ранее стало известно о ДТП при участии маршрутного такси в Москве. На момент происшествия в машине находились 18 пассажиров. Пятеро пострадали, передает Газета.ru.

В другом ДТП с маршруткой в Московской области погибли четыре человека и еще девять получили ранения различной степени тяжести. Вероятным виновником трагедии стал водитель маршрутки, допустивший столкновение с пассажирским автобусом. Авария транспортных средств произошла на 48 километре Московского большого кольца.