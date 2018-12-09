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Москвичка призывает запретить аренду квартиры детям, больным раком

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Москвичка призывает запретить аренду квартиры детям, больным раком

Москва, 9 декабря. Жительница Москвы призвала запретить сдачу квартиры в жилом доме семьям с онкобольными детьми. О этом сообщает координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова.

По ее словам, женщина уже начала сбор подписей среди жильцов многоквартирного дома, в котором он проживает. Жительница дома также написала петицию в Роспотребнадзор, назвав рак «заразным инфекционным заболеванием».

«Мы собираем подписи, чтобы у нас в подъезде не было онкодиспансера, раковой больницы», — написала заявительница.

Машкова отметила, что планирует провести в подъезде дома разъяснительную работу. Она хочет донести до жителей, что рак не является заразной болезнью.

Ранее стало известно, что москвичка отдала пять миллионов рублей «колдунам», чтобы вернуть бывшего мужа. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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