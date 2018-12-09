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Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Москве

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Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Москве

Москва, 9 декабря. Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на Сиреневом бульваре на востоке Москвы. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. При этом автомобиль скорой помощи перевернулся. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ДТП при участии автомобиля скорой помощи в Краснодарском крае погибли шесть человек. Об этом сообщала Газета.ru.

В этом же регионе накануне произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. Погибли три человека. Еще трое госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

По данным RT, вероятным виновником трагедии стал водитель автомобиля Mercedes-Benz, который пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Автор: Сергей Свазовский
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