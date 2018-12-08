Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Двое автомобилистов устроили драку на МКАД

64
0 Оставить комментарий

Двое автомобилистов устроили драку на МКАД

Москва, 8 декабря. Автомобилисты устроили потасовку во время дорожного конфликта на МКАД в Москве.

Как пишут некоторые СМИ, водители иномарок Maybach и Kia устроили скандал, после чего решили выяснить отношения в кулачном бою. Об этом сообщили очевидцы.

По информации Life Shot, автомобилист, находившийся за рулем первой иномарки, оказался поверженным. Данных от официальных источников по факту случившегося инцидента к настоящему моменту не поступало.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.