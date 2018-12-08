Двое автомобилистов устроили драку на МКАД

Москва, 8 декабря. Автомобилисты устроили потасовку во время дорожного конфликта на МКАД в Москве.

Как пишут некоторые СМИ, водители иномарок Maybach и Kia устроили скандал, после чего решили выяснить отношения в кулачном бою. Об этом сообщили очевидцы.

По информации Life Shot, автомобилист, находившийся за рулем первой иномарки, оказался поверженным. Данных от официальных источников по факту случившегося инцидента к настоящему моменту не поступало.