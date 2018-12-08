Москвичей предупредили об ограничении движения на МКАД до 28 февраля

Москва, 8 декабря. Московских автомобилистов предупреждают о том, что движение на 50-м километре МКАД будет частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

До 28 февраля на 50-м километре Московской кольцевой автодороги будет действовать ограничение движения в связи с продлением ремонтных работ на транспортной развязке в районе пересечения улицы Генерала Дорохова и МКАД. Ограничения вступили в силу 3 декабря.