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Москвичей предупредили об ограничении движения на МКАД до 28 февраля

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Москвичей предупредили об ограничении движения на МКАД до 28 февраля

Москва, 8 декабря. Московских автомобилистов предупреждают о том, что движение на 50-м километре МКАД будет частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

До 28 февраля на 50-м километре Московской кольцевой автодороги будет действовать ограничение движения в связи с продлением ремонтных работ на транспортной развязке в районе пересечения улицы Генерала Дорохова и МКАД. Ограничения вступили в силу 3 декабря.

«Особенности ограничения: 1 полоса частично с сохранением существующего количества полос в каждом направлении и занятие 1 из 5 полос на внутренней стороне МКАД», — предупреждают автомобилистов в ЦОДД.

Автор: Алексей Громов
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