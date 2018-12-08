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Пять машин столкнулись на юге Москвы

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Пять машин столкнулись на юге Москвы

Москва, 8 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на юге российской столице. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве. 

Аварию зафиксировали на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов в субботу, 8 декабря. По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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