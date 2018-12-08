ТЦ «Центральный» в Подмосковье эвакуировали из-за задымления: ФАН публикует видео

Москва, 8 декабря. Всех посетителей ТЦ «Центральный» в Московской области эвакуировали из-за задымления.

В Подольске Московской области эвакуировали всех посетителей ТЦ «Центральный», который расположен на улице Большая Серпуховская, 5, из-за задымления в здании.

По последним данным, открытого горения нет. Но на место вызвали сотрудников экстренных служб.

Без объяснения причин в торговый центр начали запускать людей, охрана не ответила на вопрос о произошедшем. На данный момент ТЦ работает в штатном режиме.