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Мужчина расстрелял пьяную компанию в подъезде дома на северо-востоке Москвы

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Мужчина расстрелял пьяную компанию в подъезде дома на северо-востоке Москвы

Москва, 8 декабря. Житель Москвы выстрелил в компанию, распивающую алкогольные напитки в подъезде дома. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент зафиксировали в одном из домов на Алтуфьевском шоссе в 06.30 в субботу, 8 декабря. Мужчина во время конфликта с четырьмя людьми, которые распивали алкоголь в подъезде, устроил стрельбу из травматического пистолета.

Один человек получил травмы, его незамедлительно госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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