Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна 12-го этажа в Москве

40
0 Оставить комментарий

Мужчина выжил после падения из окна 12-го этажа в Москве

Москва, 8 декабря. Мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома и остался жив, передают в экстренных службах города.

Страшный инцидент зафиксировали в столичном районе Марьино в Батайском проезде: человек выпал из окна 12-го этажа, однако ему удалось выжить. Детальной информации к настоящему моменту нет, однако известно, что на месте работают представители экстренных служб, пишет агентство городских новостей «Москва».

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.