Мужчина выжил после падения из окна 12-го этажа в Москве

Москва, 8 декабря. Мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома и остался жив, передают в экстренных службах города.

Страшный инцидент зафиксировали в столичном районе Марьино в Батайском проезде: человек выпал из окна 12-го этажа, однако ему удалось выжить. Детальной информации к настоящему моменту нет, однако известно, что на месте работают представители экстренных служб, пишет агентство городских новостей «Москва».

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.