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Власти Москвы планируют отремонтировать конноспортивный комплекс «Битца»

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Власти Москвы планируют отремонтировать конноспортивный комплекс «Битца»

Москва, 8 декабря. Власти Москвы рассказали о программе ремонта конноспортивного комплекса «Битца». Соответствующие данные озвучил мэр города Сергей Собянин во время посещения объекта, пишет агентство городских новостей «Москва».

Планируется, что комплекс восстановят за бюджетные деньги. На объекте после проведения всех необходимых ремонтных работ можно будет проводить соревнования любого уровня.

«…мы в 2017 году передали нашей спортивной ГБУ, закончили все переговоры с инвесторами и решили сами восстанавливать комплекс. Так что никакого жилья, никакого торгового центра здесь не будет», — отметил Собянин.

В 2017 году на работы выделили миллиард рублей, однако этого недостаточно, так как необходим комплексный подход.

Автор: Алексей Громов
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