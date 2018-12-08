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Неизвестные с газовым баллончиком ограбили школьника на юге Москвы

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Неизвестные с газовым баллончиком ограбили школьника на юге Москвы

Москва, 8 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ограбления школьника в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Двое неизвестных похитили у школьница, обучающегося в старших классах, восемь тысяч рублей днем в пятницу, 7 декабря. С сообщением об ограблении обратилась в отделение правоохранительных органов мать подростка.

Она рассказала, что ее сын является учеников десятого класса, к нему подошли двое неизвестных и брызнули в лицо из газового баллончика, после чего похитили денежные средства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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