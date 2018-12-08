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Общество

Правительство РФ одобрило законопроект об оказании паллиативной медпомощи

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Правительство РФ одобрило законопроект об оказании паллиативной медпомощи

Москва, 8 декабря. Граждане России смогут получать обезболивающие, это право впервые прописали в законопроекте о паллиативной помощи. Соответствующую информацию озвучила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время выступления на съезде «Единой России».

Новый законопроект о паллиативной медпомощи, который одобрило правительство, уже внесли Госдуму. По словам Скворцовой, в документе прописано право каждого человека на сильнодействующие обезболивающие и другие лекарственные препараты.

«Вдумайтесь — специально это вписали для того, чтобы никто не терпел сильную боль. Включая все возможные средства, если нужно — сильнодействующие наркотические лекарственные препараты», — отметила Скворцова.

Кроме этого, граждане смогут получать паллиативную помощь в стационаре, амбулатории и на дому. В текущем году на развитие паллиативной помощи и обеспечение обезболивающими препаратами правительство выделило 4,5 миллиарда рублей.

Автор: Ксения Пудовкина
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