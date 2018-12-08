Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении легковушки и трактора в Москве

51
0 Оставить комментарий

Пять человек пострадали при столкновении легковушки и трактора в Москве

Москва, 8 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Москве: столкнулись легковушка и трактор, есть пострадавшие. Соответствующие данные передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Аварию зафиксировали на подъезде к аэропорту «Домодедово»: столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и трактор. Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Сотрудники скорой помощи незамедлительно их госпитализировали.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося ДТП.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.