Пять человек пострадали при столкновении легковушки и трактора в Москве

Москва, 8 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Москве: столкнулись легковушка и трактор, есть пострадавшие. Соответствующие данные передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Аварию зафиксировали на подъезде к аэропорту «Домодедово»: столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и трактор. Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Сотрудники скорой помощи незамедлительно их госпитализировали.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося ДТП.