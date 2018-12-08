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Очевидцы сообщили о ДТП с участием машины скорой помощи в Москве

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Очевидцы сообщили о ДТП с участием машины скорой помощи в Москве

Москва, 8 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в российской столице, пишет РЕН ТВ.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на Севастопольском проспекте. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Согласно информации ГИБДД по Москве, пострадавших и погибших нет. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.

Ранее ФАН сообщало о страшном ДТП на востоке Москвы с жертвами и пострадавшими: подросток за рулем иномарки на огромной скорости влетел в бетонную стену.

Автор: Алексей Громов
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