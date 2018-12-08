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Москвичей призвали сообщать об обмане покупателей в преддверии Нового года

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Москвичей призвали сообщать об обмане покупателей в преддверии Нового года

Москва, 8 декабря. Жителей российской столицы просят сообщать в соответствующие органы об обмане покупателей продавцами в преддверии Нового года.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по городу Армена Ханяна.

Горожанам в таких случаях советуют незамедлительно обращаться в антимонопольные органы. Также им напоминают, что не нужно серьезно воспринимать многообещающую рекламу, которая чаще всего является элементом привлечения внимания доверчивого покупателя.

«Это могут быть и обещания о скидке, а на выходе потребитель узнает, что должен приобрести товары на определенную сумму, и только потом он сможет получить заветное снижение цены. Также продавец заявляет о последнем дне скидок, а на самом деле товары будут распродаваться еще некоторое время», — сообщил Ханян.

Автор: Ксения Пудовкина
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