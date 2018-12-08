Москвичей призвали сообщать об обмане покупателей в преддверии Нового года

Москва, 8 декабря. Жителей российской столицы просят сообщать в соответствующие органы об обмане покупателей продавцами в преддверии Нового года.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по городу Армена Ханяна.

Горожанам в таких случаях советуют незамедлительно обращаться в антимонопольные органы. Также им напоминают, что не нужно серьезно воспринимать многообещающую рекламу, которая чаще всего является элементом привлечения внимания доверчивого покупателя.