Москвичей призвали сообщать об обмане покупателей в преддверии Нового года
Москва, 8 декабря. Жителей российской столицы просят сообщать в соответствующие органы об обмане покупателей продавцами в преддверии Нового года.
Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по городу Армена Ханяна.
Горожанам в таких случаях советуют незамедлительно обращаться в антимонопольные органы. Также им напоминают, что не нужно серьезно воспринимать многообещающую рекламу, которая чаще всего является элементом привлечения внимания доверчивого покупателя.
«Это могут быть и обещания о скидке, а на выходе потребитель узнает, что должен приобрести товары на определенную сумму, и только потом он сможет получить заветное снижение цены. Также продавец заявляет о последнем дне скидок, а на самом деле товары будут распродаваться еще некоторое время», — сообщил Ханян.