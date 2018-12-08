Почти сто участников поборются за премии правительства Москвы в области экологии

Москва, 8 декабря. Почти сто участников будут бороться за премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и комплексного благоустройства природных и озелененных территорий.

В текущем году в конкурсе примут участие крупные предприятия, высшие учебные заведения и средства массовой информации. В общей сложности, будет 97 кандидатов на получение премии.

Планируется, что торжественная церемония награждения пройдет во вторник, 11 декабря. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова заместителя заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Наибольшее количество поданных заявок — это проекты в области экологического образования и просвещения. Значительное количество работ также посвящены теме благоустройства территорий. На третьем месте — проекты, связанные с зелеными технологиями, а также посвященные теме раздельного сбора отходов», — сообщил Бирюков.

Размер премии составляет порядка 200 тысяч рублей.