Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с внедорожником на востоке Москвы

56
0 Оставить комментарий

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с внедорожником на востоке Москвы

Москва, 8 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на востоке Москвы: подросток на иномарке на огромной скорости влетел в бетонную стену.

Как пишет РЕН ТВ, авария произошла в Тюменском проезде: молодой человек, находившийся за рулем иномарки Mitsubishi Outlander, на большой скорости влетел в стену. Удалось установить, что подросток взял машину родителей без разрешения.

В салоне авто находились двое парней и две девушки. Один человек получил смертельные ранения и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, трое получили травмы различной степени тяжести.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.