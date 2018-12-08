Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с внедорожником на востоке Москвы

Москва, 8 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на востоке Москвы: подросток на иномарке на огромной скорости влетел в бетонную стену.

Как пишет РЕН ТВ, авария произошла в Тюменском проезде: молодой человек, находившийся за рулем иномарки Mitsubishi Outlander, на большой скорости влетел в стену. Удалось установить, что подросток взял машину родителей без разрешения.

В салоне авто находились двое парней и две девушки. Один человек получил смертельные ранения и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, трое получили травмы различной степени тяжести.