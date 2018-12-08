Москвичей предупредили о снеге, гололедице и морозе в субботу

Москва, 8 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о снеге, гололедице и морозе в Москве и области 8 декабря.

По информации Гидрометцентра, в субботу, 8 декабря, в некоторых районах пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, поэтому водителям стоит особое внимание обратить на соблюдение правил дорожного движения.

В Москве столбик термометра покажет от четырех до девяти градусов минусом, в ночное время суток — от минус семи до минус девяти, в Московской области днем ожидается аналогичный температурный режим как и в столице, однако ночью будут морозы до минус 14 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.