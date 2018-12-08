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Две пьяные девушки угнали Land Rover в Москве

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Две пьяные девушки угнали Land Rover в Москве

Москва, 8 декабря. Полиция ввела план «Перехват» для того, чтобы задержать пьяных девушек, угнавших дорогостоящую иномарку в центре российской столицы.

Как пишет РЕН ТВ, две девушки, находившие в состоянии алкогольного опьянения, угнали автомобиль Land Rover, припаркованный на Сухаревской площади в центре города.

Полиция объявила план «Перехват». Детальная информация уточняется. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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