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Грабитель ударил ножом женщину на севере Москвы

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Грабитель ударил ножом женщину на севере Москвы

Москва, 8 декабря. Женщина получила ножевое ранение на севере столицы, пишет агентство  городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, полученный в правоохранительных органах.

Мужчина, личность которого на данный момент не установлена, ужарил ножом женщину во время попытки ограбления. Инцидент зафиксировали в ночь на субботу, 8 декабря, на улице Куусинена. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшую в больницу, в настоящее время она находится в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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