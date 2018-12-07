Движение трамваев восстановят в центре и на юге Москвы

Москва, 7 декабря. Движение на нескольких трамвайных маршрутах будет восстановлено в центре и на юге Москвы с 8 декабря после ремонта путей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На 1-м и 4-м Рощинском проездах завершается ремонт трамвайных путей, будут снова запущены трамваи №26 и №38. 9 декабря закончится ремонт путей на Большой Калитниковской улице.

Известно, что изменится маршрут травмая №46, который будет курсировать от метро «Бульвар Рокоссовского» до Новоконной площади. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что центральная часть столицы должна быть полностью отреставрирована, речь также идет о небольших переулках.

Москва должна быть чистой и ухоженной, добавил он. На встрече с премьером Дмитрием Медведевым Собянин заявил о росте реальных зарплат москвичей и увеличении объема инвестиций в экономику города.