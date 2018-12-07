Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в центре Москвы

Москва, 7 декабря. Медики оценивают состояние дворников, пострадавших в ДТП на Покровском бульваре в Москве, как средней степени тяжести, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Инцидент произошел в Москве, три человека находились на тротуаре. Выходцы из Средней Азии прибирали территорию, когда на них наехал автомобиль Kia Ceed. Водитель не остановился, чтобы оказать пострадавшим помощь, он скрылся с места аварии, пишет ТАСС.

Прибывшая на место ЧП скорая госпитализировала двух дворников, третий мужчина отказался от госпитализации. Им оказали необходимую помощь. Позднее правоохранительные органы в результате оперативных действий задержали виновника аварии.