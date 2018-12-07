Москвич погиб под колесами электропоезда на станции метро «Минская»

Москва, 7 декабря. В Москве погиб пассажир при падении на рельсы на станции метро «Минская», сообщили в оперативных службах столицы.

Инцидент произошел вечером на Солцевской ветке столичной подземки. Движение было значительно затруднено. По данным собеседника из экстренных служб, падение человека на рельсы закончилось летальным исходом.

Около 18.30 движение поездов было восстановлено, пишет РИА Новости. Отмечается, что 60-летний мужчина споткнулся и упал под поезд. Данные переданы в правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве на железной дороге под поезд попал мужчина, однако ему удалось выжить.