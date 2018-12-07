Собянин рассказал Медведеву о росте реальных зарплат в Москве

Москва, 7 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал премьеру Дмитрию Медведеву, что Москва продолжает наращивать объем инвестиций.

Собянин в ходе встречи с главой российского правительства подвел предварительные итоги 2018 года. Он подчеркнул, что город преодолел кризисные явления 2014 года, это подтверждает и рост реальной зарплаты москвичей.

Градоначальник сообщил, что в прошлые годы рост зарплат составлял 1-2% в год, но эту сумму «съедала» инфляция. Для москвичей важна деловая активность, поэтому власти делают все возможное для привлечения инвесторов, в том числе иностранных.

Так в 2018 году прибыль у ряда предприятий выросла до 140%. Ранее Собянин отметил важность благоустройства переулков в центральной части Москвы.