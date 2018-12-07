В Москве сбитый поездом «Ласточка» пассажир выжил

Москва, 7 декабря. На станции «Варшавская» Московской железной дороги произошел инцидент, при котором пассажир попал под скоростной поезд «Ласточка», сообщили в оперативных службах.

Железнодорожные рабочие проводили прокладку подземного перехода. В этот момент один из мужчин вышел из-под платформы. Машинист увидел человека на путях и применил экстренное торможение, передает РЕН.

Известно, что пострадавший получил рассечение лба. Прибывшая на место инцидента карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего. Ранее сообщалось, что во Владивостоке электропоезд сбил женщину, которая не услышала предупредительный сигнал машиниста.