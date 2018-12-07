Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Москве сбитый поездом «Ласточка» пассажир выжил

54
0 Оставить комментарий

В Москве сбитый поездом «Ласточка» пассажир выжил

Москва, 7 декабря. На станции «Варшавская» Московской железной дороги произошел инцидент, при котором пассажир попал под скоростной поезд «Ласточка», сообщили в оперативных службах.

Железнодорожные рабочие проводили прокладку подземного перехода. В этот момент один из мужчин вышел из-под платформы. Машинист увидел человека на путях и применил экстренное торможение, передает РЕН.

Известно, что пострадавший получил рассечение лба. Прибывшая на место инцидента карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего. Ранее сообщалось, что во Владивостоке электропоезд сбил женщину, которая не услышала предупредительный сигнал машиниста.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.