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Депутаты Мособлдумы решили отказаться от пластика

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Депутаты Мособлдумы решили отказаться от пластика

Москва, 7 декабря. Депутаты Мособлдумы решили отказаться от использования пластиковых изделий со следующего года, рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Профильный комитет Мособлдумы разрабатывает законопроект о сокращении использования пластиковых изделий в Подмосковье. В дальнейшем проект закона будут вынесен на обсуждение депутатов Госдумы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В столичном регионе неоднократно указывали на необходимость решения вопроса с переработкой мусора. Инициатива с отказом от пластика поможет экологии региона. К тому же, местным жителям следует разделять мусор и складировать его в разные контейнеры, это во многом сократит затраты на переработку.

Автор: Ирина Селезнева
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