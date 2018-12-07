Власти Москвы благоустроят небольшие переулки в центре столицы

Москва, 7 декабря. Власти Москвы продолжат благоустраивать центральные переулки и малые улочки российской столицы. Завершены в работы в кварталах, связывающих Мясницкую, Маросейку и Солянку, написал мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении на персональном сайте.

Градоначальник считает, что вся Москва должна быть чистой и ухоженной, даже маленькие переулочки нужно отремонтировать и привести в порядок. Собянин напомнил, что в прошлом году в Большом Спасоглинищевском переулке, где раньше была парковка, появился небольшой уютный парк.

Благоустроены Кривоколенный, Старосадский, Лучников переулки. Здесь не хватало источников освещения, тротуары были неровными, над головами прохожих висели провода. Столичные власти также отреставрировали 22 старинных здания, пишет РИАМО.