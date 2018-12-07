Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Теплая «собака-обнимака» появится в московских «Сокольниках»

123
0 Оставить комментарий

Теплая «собака-обнимака» появится в московских «Сокольниках»

Москва, 7 декабря. Директор столичного парка «Сокольники» Андрей Лапшин сообщил, что москвичи уже скоро смогут погреться у большой собаки-обнимаки, грелки в виде хаски.

Точки обогрева установят в московском парке «Сокольники», чтобы посетители смогли согреться в морозы. «Собака-обнималка» — интересный проект, который обязательно привлечет внимание гостей.

К скульптуре можно будет прижаться, в конце декабря в парке также появится криовулкан. По словам Лапшина, в Европе сейчас очень популярны «костровые точки» на предновогодних ярмарках. Именно здесь можно поджарить сосиски и отдыхать все выходные, пишет РИАМО.

Ранее орнитологи посоветовали москвичам позаботиться о пьяных свиристелях, которые объелись забродившей рябиной.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.