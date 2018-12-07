Теплая «собака-обнимака» появится в московских «Сокольниках»

Москва, 7 декабря. Директор столичного парка «Сокольники» Андрей Лапшин сообщил, что москвичи уже скоро смогут погреться у большой собаки-обнимаки, грелки в виде хаски.

Точки обогрева установят в московском парке «Сокольники», чтобы посетители смогли согреться в морозы. «Собака-обнималка» — интересный проект, который обязательно привлечет внимание гостей.

К скульптуре можно будет прижаться, в конце декабря в парке также появится криовулкан. По словам Лапшина, в Европе сейчас очень популярны «костровые точки» на предновогодних ярмарках. Именно здесь можно поджарить сосиски и отдыхать все выходные, пишет РИАМО.

Ранее орнитологи посоветовали москвичам позаботиться о пьяных свиристелях, которые объелись забродившей рябиной.