Ученые попросили москвичей присмотреть за пьяными свиристелями

Москва, 7 декабря. Жители Москвы могут увидеть в парках столицы опьяневших свиристелей и снегирей, которые могут стать добычей кошек и собак. По словам орнитолога Евгения Коблика, птиц следует показать специалистам или позаботиться о них в домашних услоиях.

Птицы часто едят забродившие ягоды и плоды, поэтому в их организм попадает алкоголь. Поев такой рябины, свиристели и снегири могут упасть на землю.

Москвичам следует перенести птицу в безопасное место или передать в руки орнитологам. Чаще всего на то, чтобы прийти в себя, птицам необходимо не менее нескольких часов. Как отметил Коблик, опьянение птиц встречается осенью до первых сильных морозов, пишет РИАМО.