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В «Яндекс.Такси» прокомментировали ДТП в центре Москвы

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В «Яндекс.Такси» прокомментировали ДТП в центре Москвы

Москва, 7 декабря. В Москве задержали водителя Kia Ceed, который сбил двух дворников на Покровском бульваре. В пресс-службе «Яндекс.Такси» пояснили Федеральному агентству новостей, что находившийся за рулем человек не имеет отношения к сервису такси.

Сотрудники «Яндекс.Такси» проверили информацию по ДТП и сообщили, что автомобиль принадлежит партнерскому таксопарку. При этом последний заказ по сервису был выполнен на данном автомобиле в 00.30 4 декабря.

«С тех пор машина не была на линии и не обслуживала заказы «Яндекс.Такси». Мы сообщили о происшествии таксопарку, и уже готовим все данные для правоохранительных органов», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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