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Появилось видео задержания таксиста, сбившего дворников в Москве

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Появилось видео задержания таксиста, сбившего дворников в Москве

Москва, 7 декабря. В Москве задержали водителя «Яндекс.Такси», который сбил двух рабочих на Покровском бульваре, в распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео.

Инцидент произошел днем в центре Москвы. Водитель такси наехал на дворников, убиравших территорию. Он не стал останавливаться для оказания помощи пострадавшим и скрылся с места ДТП. 

Позднее правоохранительные органы задержали водителя Kia Ceed, устанавливается его личность.

Автор: Ирина Селезнева
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