Появилось видео задержания таксиста, сбившего дворников в Москве

Москва, 7 декабря. В Москве задержали водителя «Яндекс.Такси», который сбил двух рабочих на Покровском бульваре, в распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео.

Инцидент произошел днем в центре Москвы. Водитель такси наехал на дворников, убиравших территорию. Он не стал останавливаться для оказания помощи пострадавшим и скрылся с места ДТП.

Позднее правоохранительные органы задержали водителя Kia Ceed, устанавливается его личность.